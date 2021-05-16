خلال 30 يوما.. الكويت تعيد فتح المنافذ البرية والمطارات

المصدر: الكويت - وكالات

أعلن وزير الدفاع الكويتي ورئيس اللجنة العليا لطوارئ كورونا الشيخ حمد العلي الصباح أن هناك ترتيبات وإجراءات تجري لفتح المنافذ البرية والمطارات خلال 30 يوماً.

وأضاف العلي في تصريح صحفي على هامش زيارة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لقاعدة محمد الأحمد البحرية، أن العودة للحياة الطبيعية ستتم تدريجياً في البلاد، مشيراً إلى الحرص على صحة المواطنين والمقيمين. وقال وزير الدفاع: «هناك قرارات سوف ترى النور قريباً من قبل اللجنة وبالإضافة إلى اجتماع الأسبوع المقبل لوزير الصحة مع وزراء مجلس التعاون لعودة الحركة السياحية عن قريب».

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