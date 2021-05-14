التحالف يعترض 11 مسيّرة وصاروخاً حوثياً في اتجاه السعودية

المصدر: الرياض-وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر أمس، اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإيرانية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد التحالف نجاحه في إحباط عمل عدائي من قبل الميليشيا بإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية صوب المملكة. وشدد على أن الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي لم تراع الشعائر الدينية، وتنافي أيضاً الأعراف الدولية.

والاثنين الماضي، أحبط التحالف هجوماً عدائياً وشيكاً بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، مؤكداً في بيان تدمير الزورق. وذكر التحالف أن الميليشيا الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، لافتاً إلى أنها تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة. يشار إلى أن التحالف والحكومة اليمنية كانا أكدا مراراً على أن انتهاكات الحوثي تشكل خطراً على الملاحة الدولية.

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