عُمان.. إنهاء العمل بقرار حظر حركة الأفراد والمركبات ابتداء من السبت المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) بسلطنة عمان، إنهاء العمل بقرار حظر الأفراد والمركبات ابتداءً من يوم السبت 15 مايو 2021م حتى إشعار آخر.

وقررت اللجنة حظر استقبال الأنشطة التجارية للزبائن داخل المحلّات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا مع السماح بخدمتي التوصيل والمناولة، وتُستثنى من الحظر محلات بيع المواد الغذائية، وتؤكد اللجنة في هذا الإطار على الاستمرار في سريان قرار تقليص الدخول للمجمّعات والمحال التجاريّة والمطاعم والمقاهي لما لا يزيد على 50% من طاقتها الاستيعابيّة في الفترة المسموح لها باستقبال الزبائن.

كما قررت استئناف العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين لا يحضرون إلى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأهابت اللجنة العليا بضرورة استمرار جميع الجهات في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها. وتحثّ اللجنة شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بُعد وتقليص عدد الموظّفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقارّ العمل.

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