السعودية.. مصرع وإصابة 8 أشخاص بانفجار أسطوانات غاز بمطعم

المصدر: البيان الإلكتروني

انفجرت أسطوانات غاز في مطعم بحي العقربية بمدينة الخبر السعودية مما أدى إلى وقوع عدد منمصرع وإصابة عدد من الأشخاص، وتضررت نتيجة هذا الحادث أكثر من 8 محلات تجارية مجاورة للمطعم.

من جهته، أوضح الدفاع المدني بمدينة الخبر،‬ أن الانفجار في مطعم بحي ‫العقربية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة 7 أشخاص، و تم نقل 6 منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد سعد العبود أحد المتواجدين في موقع الحادث وفق موقع العربية.نت، أن أسطوانات غاز لمطعم في حي العقربية انفجرت، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في الموقع.

ويعمل فريق متخصص من الدفاع المدني في البحث بالأنقاض وتمشيط الموقع والتأكد من الإصابات.

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