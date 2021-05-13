التحالف: اعتراض 3 صواريخ و8 طائرات مفخخة استهدفت السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية وثماني طائرات مفخخة (مسيرات) أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان في السعودية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن التحالف تأكيده "احباط عمل عدائي جبان من قبل الميليشيات الحوثية الارهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بدون طيار". وقال التحالف انه يتخذ كافة الإجراءات العملياتية الصارمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والاعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكدت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن "ان هذه الاعمال العدائية تتنافى مع القيم السماوية والأعراف الدولية ولم تراع الشعائر الدينية".

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