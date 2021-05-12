السعودية: ملتزمون بدعم أمن واستقرار العراق

المصدر: (بغداد- وكالات)

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بدعم أمن واستقرار العراق، وذلك خلال استقبال الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، في بغداد، نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، حيث جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية. وشدد الأمير خالد بن سلمان على «التزام المملكة بدعم أمن واستقرار العراق، وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين». من جهته، أشاد الرئيس العراقي بالدور المحوري للمملكة في المنطقة، مؤكداً تعزيز العلاقات بين البلدين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز