السعودية تعلن عزمها إقامة شعيرة الحج هذا العام

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442 هجري، وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكانت السعودية قد أقامت الحج للعام 1441 هجرية، بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبما يحقّق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات جائحة كورونا، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، ‏وذلك ‎في ظل استمرار الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالمياً.

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