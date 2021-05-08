ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء باكستان

المصدر: د ب أ

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة غرب المملكة.

ورحب ولي العهد برئيس الوزراء الباكستاني الذي وصل إلى المملكة في زيارة رسمية ،كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس ) مساء اليوم الجمعة .

كما كان في الاستقبال وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي وعدد من المسؤولين.

ونوه رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، بعمق العلاقات بين المملكة وباكستان ، وما تشهده من تطور مستمر على جميع الأصعدة.

وقال العجلان في تصريح لـ " واس": " إن زيارة رئيس وزراء باكستان عمران خان للمملكة ومن قبلها زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، إلى باكستان عام 2019 تعكس قوة الإرادة السياسية في تعزيز العلاقات بين البلدين والوصول بها إلى مستويات متقدمة من الشراكة الاستراتيجية على جميع الأصعدة وبخاصة الاقتصادية".

وأكد على وجود آفاق وفرص واعدة للتعاون الاقتصادي بين المملكة وباكستان في ظل رؤية 2030 ، وما تتضمنه من برامج ومبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات التجارية مع الشركاء الدوليين، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتاحة في باكستان.

واوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري، واللجنة السعودية الباكستانية المشتركة، ومجلس التنسيق السعودي الباكستاني إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك.

واقترح العجلان لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، التركيز على استغلال المزايا النسبية والقطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين بما في ذلك التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة والتكنلوجيا والعقارات.

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