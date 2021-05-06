مقتل شرطي بحريني وإصابة آخرين خلال تصديهم لمحاولة هروب قارب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية استشهاد شرطي وإصابة اثنين من منتسبي خفر السواحل أثناء أدائهم الواجب.

وقالت قيادة خفر السواحل البحريني عبر حسابها في تويتر، "اشتبهت دوريات خفر السواحل أثناء أدائها الواجب في قارب كان يقوم بصيد الروبيان، وعند مطالبته بالامتثال للتعليمات والتوقف، عمد القارب إلى تغيير اتجاهه والاصطدام المباشر بالدورية في محاولته للهروب، الأمر الذي ترتب عليه، استشهاد شرطي وإصابة اثنين من منتسبي خفر السواحل تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج".

وأوضحت القيادة أنه تم القبض على 4 آسيويين كانوا على متن القارب، والذي كان قد واصل هروبه حتى ساحل شهركان، فيما دلت التحريات التي تم مباشرتها بشأن الواقعة بوجود عدد من المخالفات بشأن تسجيل وترخيص القارب واستخدام عمالة سائبة، فضلا عن عدم تشغيل جهاز التعرف الآلي على القارب.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

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