الإمارات ترسل طائرة تحمل 50 طنا من المواد الغذائية إلى قيرغيزستان

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها 50 طنا من المواد الغذائية، إلى جمهورية قيرغيزستان، وذلك في إطار مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.

وقال سعادة سعيد مطر القمزي سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان السفير غير المقيم لدى قيرغيزستان: "أخذت دولة الإمارات على عاتقها دعم الدول الشقيقة والصديقة، في الظروف والأوقات كافة و تأتي هذه الطائرة خلال شهر رمضان الكريم، ضمن الجهود المتواصلة والقيم الراسخة لدى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي ترتكز على التعاون والتضامن".

وأضاف سعادته:" كانت قيرغيزستان من بين الدول التي أرسلت لها دولة الإمارات مساعدات في إطار الجهود العالمية لمواجهة جائحة كوفيد-19، حيث تم إرسال طائرة حملت 7 أطنان من الإمدادات طبية، استفاد منها 7 آلاف من الكوادر الطبية في 23 أبريل 2020 لاحتواء الجائحة".

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