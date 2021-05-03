الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

المصدر: أبوظبي- وام، الرياض- وكالات

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة منهجية ومتعمدة، بمدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف. وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحضت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

صف واحد

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها، والمقيمين على أراضيها.وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

اعتراض وتدمير

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح أمس، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار، ‏أطلقتها ‏ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط (جنوب السعودية).‏‎

وأوضح التحالف أن انتهاكات الميليشيا جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين، مؤكداً ‏التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

والأحد الماضي، أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير مسيرة حوثية تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، وسبق ذلك يوم الخميس أن أعلن التحالف العربي تدمير 3 طائرات مسيرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.

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