الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي

المصدر: (دبي - البيان)

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي عن بُعد في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة (الديمقراطية وحقوق الإنسان)، وذلك ضمن أجندة اجتماعات الجمعية العامة الـ 142 للاتحاد البرلماني الدولي، وشارك في الاجتماع علي جاسم، والدكتورة موزة بن حمرور العامري عضوا مجموعة الشعبة في الاتحاد.

وناقش المجتمعون الموضوع العام للاجتماع حول «التغلب على الوباء اليوم وبناء غدٍ أفضل: دور البرلمانات»، حيث تم تقسيم الاجتماع إلى جلستين، ناقشت الجلسة الأولى موضوع أثر جائحة «كوفيد 19» على حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتناولت الجلسة الثانية موضوع أثر الجائحة على البرلمانات.

وأكدت د. موزة العامري أهمية حق الصحة، كحق أساسي من حقوق الإنسان، وأن ضمان هذا الحق أصبح ملحاً أكثر من أي وقت مضى، وأن هذه الأزمة تتطلب من البرلمانيين والحكومات مسؤوليات مضاعفة للتخفيف من آثارها جائحة «كوفيد 19» على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشارت إلى وجود فجوة كبيرة بين الدول النامية والبلدان المتقدمة في قدرتها على الحصول على التطعيمات، مما يهدد مبدأ أن لكل فرد حقوقاً متساوية في الصحة، مشددة على أهمية مضاعفة الجهود لتسريع وصول اللقاحات لجميع الدول. وأكدت التزام الإمارات برسالتها الإنسانية العالمية وجهودها الفاعلة في التعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث قدمت مساعدات لـ 128 دولة حول العالم من الأدوية والإمدادات والمعدات الطبية، وساهمت بأكثر من 1742 طناً من المساعدات العاجلة، ودعمت أكثر من 1.7 مليون عامل في مجال الرعاية الطبية حول العالم، بالإضافة إلى جهودها على المستوى الوطني من خلال توفير لقاح «كوفيد 19» بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين.

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