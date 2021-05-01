بريطانيا توقف شخصين حاولا إشعال النيران في مقر إقامة السفير السعودي

المصدر: وكالات

أوقفت الشرطة البريطانية شخصين حاولا إضرام النيران في مقر إقامة السفير السعودي.

وقال شاهد عيان إن رجلين في منتصف العمر كانا "يتسكعان" بالقرب من المبنى الواقع في منطقة حدائق قصر كينسينغتون، قبل أن يرمي أحدهما شيئا على البوابة، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدة شجيرات.

وبعد ذلك هرع أحد رجال الحراسة لمواجهة الرجلين، لكنه تعرض للكم في وجهه وعانى من إصابة في عينه، لتتنقل إثرها الشرطة إلى مكان الحادث، حيث شوهد رجال الأمن وهم بصدد تكبيل أيادي رجلين قبل وضعهما في شاحنة.

وقد أخمد الحريق بعد 10 دقائق من الحادث، كما لم تسجل إصابات خطيرة، واستبعدت الشرطة أن يكون الحادث مرتبطا بالإرهاب.

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