عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع وزير خارجية إيطاليا

المصدر: وام

ستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي لويجي دي مايو وزير خارجية جمهورية إيطاليا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

واستعرض سموه ومعالي لويجي دي مايو ..مشاركة جمهورية إيطاليا في معرض إكسبو 2020 دبي وبحثا مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعاون البلدين في مواجهة تداعياته.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

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