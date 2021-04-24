محمد بن زايد والرئيس المصري يبحثان في القاهرة العلاقات الأخوية وآخر التطورات الإقليمية

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم في القاهرة العلاقات الأخوية المتجذرة وسبل تنمية مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة إضافة إلى آخر تطورات القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس المصري في القاهرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.

كما تطرق سموه وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي - بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - إلى مستجدات جائحة كورونا في البلدين والعالم والجهود المبذولة للحد من تداعياتها على مختلف المستويات.

وفي بداية اللقاء تبادل سموه والرئيس عبدالفتاح السيسي التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك ..داعيين الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة على شعبي البلدين وجميع الشعوب العربية والإسلامية وأن يعم السلام والوئام البشرية جمعاء.

ونقل سموه إلى الرئيس المصري تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته له بالصحة والعافية، ولمصر وشعبها الشقيق دوام التقدم والنماء والاستقرار.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات الدائم على التنسيق والتشاور مع مصر فيما يتعلق بالملفات والأزمات الإقليمية وسبل التعامل معها.

من جانبه رحب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بلده الثاني مصر ..مشيرا إلى أن زيارات سموه تقدم دفعاً قوياً لمسار العلاقات الثنائية الأخوية والاستراتيجية والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وتحقيق تطلعاتهما إلى التقدم والتنمية والازدهار.

وشدد فخامة الرئيس المصري خلال اللقاء على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

وقد أقام فخامة الرئيس المصري مأدبة إفطار لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق .

ويرافق سموه وفد يضم كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة الدكتور حمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القاهرة حيث كان في وداع سموه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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