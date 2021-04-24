الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات يهنئ الأمين العام للأخوة الإنسانية

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNOAC)، المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمناسبة صدور كتابه الأول "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية" الذي يسرد رحلة وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس أوائل فبراير عام 2019.

وقال الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNOAC)في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نبارك للقاضي محمد عبد السلام صدور كتابه الذي يؤرخ لوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس في أبوظبي عام 2019".

واختتم موراتينوس تدوينته بالدعوة إلى قراءة الكتاب قائلاً: "يجب أن يُقرأ".

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