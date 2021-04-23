السعودية تحبط محاولة تهريب 2.5 مليون قرص مخدر

المصدر: البيان الإلكتروني

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام.

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر حسابها بتويتر، أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم 5 متهمين، منهم 4 مواطنين، ونازح،

وأكدت أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

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