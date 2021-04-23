تحالف الشرعية يعلن تدمير مسيرتين حوثيتين أطلقتا تجاه جنوبي السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الخميس الجمعة، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وأوضح التحالف أنه اعتراض ودمر طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتا تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأكد التحالف اتخاذه "الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وقال التحالف في بيان إن "محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

يذكر أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في السعودية في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

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