قتيل و7 مصابين في حادث سير بعسير السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أدى حادث سير وقع مساء أمس الثلاثاء على طريق عقبة شعار، الذي يربط مدينة أبها بمحافظة محايل عسير بالسعودية، إلى وفاة شخص وإصابة 7 آخرين.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير لـ "عكاظ" أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن وقوع تصادم وعلى الفور توجهت 4 فرق، وعند وصولها اتضح وجود 7 حالات، واحدة متوفاة، وحالتان خطرتان، وأخريان متوسطتان، وحالة بسيطة، وحالة عولجت في الموقع، فيما تم إسعاف الحالات المصابة إلى مستشفيات محايل العام، وعسير المركزي، وأبها الخاص عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

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