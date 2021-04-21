عبدالله بن زايد يستقبل المبعوث الإسرائيلي إلى دول الخليج العربي

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سعادة زفي حيفتس مبعوث وزير خارجية دولة إسرائيل الخاص إلى دول الخليج العربي.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في عدد من المجالات ومنها الصحية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

واستعرض الجانبان التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى كافة الدول خاصة وأن دولة الإمارات ودولة إسرائيل تتصدران حالياً دول العالم على صعيد معدل توزيع لقاحات "كوفيد-19" مقارنة بعدد السكان.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتعاون بين البلدين على صعيد مواجهة "كوفيد-19" والذي يؤكد على أهمية الجهود متعددة الأطراف والعمل الجماعي الدولي من أجل تحقيق التعافي من هذه الجائحة.

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