الإمارات تتضامن مع مصر في حادث قطار القليوبية

المصدر: (أبوظبي ــ وام )

عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في حادث خروج قطار عن مساره في محافظة القليوبية، والذي أسفر عنه وقوع عدد من الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة المصرية، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. إلى ذلك، كلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث

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الإمارات تعزي مصر في ضحايا حادث قطار القليوبية

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