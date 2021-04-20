عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية باكستان

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، شاه محمود قريشي، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية.

تبادل سموه وشاه محمود قريشي التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبحثا العلاقات الإماراتية - الباكستانية وسبل تعزيزها وتنمية وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، ومنها التجارية والصحية والاقتصادية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية، وتستند إلى تاريخ طويل من العمل المشترك والثقة والاحترام المتبادل، مشيراً إلى الحرص على تنمية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير على شعبيهما.

وتناول الجانبان التعاون بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19"، إضافة إلى سبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لمعالجة آثار الجائحة وضمان توفير لقاحات المرض إلى الدول كافة.

واستعرض سموه وشاه محمود قريشي مشاركة جمهورية باكستان الإسلامية بمعرض إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات ويفتتح أعماله شهر أكتوبر المقبل.

وتقدم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالتهنئة إلى شاه محمود قريشي بمناسبة إنجاز جناح باكستان في إكسبو 2020 دبي، معرباً عن تطلعه لمشاركة باكستانية بارزة في هذا المعرض العالمي.

حضر اللقاء معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة.

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