الإمارات: استمرار هجمات الحوثي ضد السعودية تصعيد خطير

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

أكدت الإمارات أن استمرار هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة في الآونة الأخيرة، يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعربت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مفخخة

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