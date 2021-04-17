قرقاش: الحلول السياسية هي سبيل إنهاء أزمات المنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الحلول السياسية هي السبيل لإنهاء الأزمات في المنطقة.

وقال معاليه في كلمة خلال اجتماع مع وزراء خارجية قبرص واليونان وإسرائيل، إن "الإمارات تؤمن بأن المناقشات تعزز التعاون بين البلدان".

وأضاف: "اجتماعنا كان فرصة لتبادل الرؤى وتنسيق التعاون على أعلى المستويات".

وبيّن أن الاجتماع "ناقش تعزيز تحركاتنا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا".

وقال: "نريد أن ننضم للجهود الداعمة للاستقرار في المنطقة، وندرس استراتيجية تسعى لتحقيق ذلك".

وعقدت الإمارات وقبرص واليونان وإسرائيل اجتماعا، الجمعة، بقبرص، هو الأول من نوعه، لتعزيز المصالح الاستراتيجية الإقليمية بين الدول الأربع.

وتناولت المباحثات المصالح الاستراتيجية الإقليمية، والملفات الاقتصادية والأمنية، وتداعيات جائحة كورونا، وإمكانيات تطوير القطاع السياحي، بحسب بيان وزارتي الخارجية الإسرائيلية والقبرصية.

وأعلنت الخارجية القبرصية أن "الوزراء المشاركين سيعقدون، السبت، اجتماعاً مشتركاً مع رئيس الجمهورية نيكوس أناستاسياديس في مكان الاجتماع في بافوس، وسيشارك فيه الوفد الإماراتي عبر الفيديو".

وأضافت الخارجية القبرصية، أن "اللقاء الرباعي أمكن تنظيمه بعد توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل".

وأشارت إلى أن "الاجتماع يهدف إلى الاستفادة من الآفاق التي نشأت بعد هذا التطور لتوسيع شبكات التعاون الإقليمي على أساس أجندة إيجابية".

واعتبرت السلطات القبرصية أن "اللقاء يهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة الأوسع".

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