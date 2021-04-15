التحالف يوضح ملابسات تدمير 4 طائرات مفخخة حوثية و5 صواريخ

المصدر: عواصم- وكالات

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء الأربعاء وصباح الخميس من اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة مفخخة و5 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي من محافظة صعدة تجاه مدينة جازان جنوب المملكة.

وأضاف المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن جماعة الحوثي حاولت استهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، ومنها محاولة استهداف جامعة جازان، ونتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر الشظايا في حرم الجامعة، ونجم عن ذلك نشوب حريق محدود تمت السيطرة علية بلا خسائر بين المدنيين.

وتابع المالكي قائلاً إن «محاولات الحوثيين عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ الباليستية، وإن هذه الأعمال العدائية تمثل جرائم حرب».

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ جميع الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بتحييد وتدمير مصادر التهديد، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

إدانة «شديدة»

وأعربت مصر، الخميس، عن «إدانتها واستنكارها الشديديّن»، لاستمرار جماعة الحوثي في «هجماتها الإرهابية المُمنهجة صوب الأراضي السعودية»، والتي كان آخرها «إطلاق عدد من الصواريخ البالستية، والطائرات المُفخخة من دون طيار لاستهداف المناطق المدنية والمدنيين بمدينة جازان»، والتي تمكنت قوات التحالف العربي من «اعتراضها وتدميرها جميعاً بنجاح».

وأكدت مصر «رفضها الكامل لاستمرار هذه الأعمال العدائية الإرهابية، التي تُمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمييّن»، وذلك «على الرغم من الجهود السعودية الحثيثة والصادقة، للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية المُمتدة».

وشددت مصر على «موقفها الثابت من دعم المملكة، وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها».

وأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بخمسة صواريخ باليستية وأربع طائرات مسيرة (مفخخة)، وفقاً لما أعلنه صباح اليوم تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأشاد الأمين العام بقدرات واحترافية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة وتجنيب المدنيين والأعيان المدنية من حدوث خسائر فادحة.

وأكد الأمين أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح استهداف الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومحاولة استهداف جامعة جازان تصعيد خطير وتمثل جرائم حرب.

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي لحماية المدنيين والأعيان المدنية كافة، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا، مؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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