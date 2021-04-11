عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم جهود استقرار ليبيا

المصدر: أبوظبي - وام

أكّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة الثابت لجهود الأمم المتحدة، من أجل استقرار وازدهار وسيادة ووحدة ليبيا الشقيقة.

وبحث سموه مع يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، الأوضاع على الساحة الليبية وسبل دعم حكومة الوحدة الوطنية لأداء مهمتها الوطنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا، والتحضير للانتخابات الليبية في ديسمبر 2021.

وأعرب سموه خلال اللقاء عن تمنياته بالتوفيق لـ ليان كوبيش في مهام عمله كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مشيراً إلى أهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا خلال قيادتها المرحلة الانتقالية، ومساندتها في الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والإعداد للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، مؤكّداً أنّ ليبيا الشقيقة تتطلع إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والسلام والتنمية.

كما شدّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وليبيا، والتزام دولة الإمارات بدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار والتقدم والرخاء.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.

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