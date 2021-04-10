الإمارات تؤكد أهمية تمثيل العرب خلال عضويتها في مجلس الأمن

المصدر: نيويورك - وام

أكدت دولة الإمارات، أهمية تمثيل الصوت العربي خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، في مختلف القضايا المطروحة في جدول أعماله، خاصة تلك المتصلة بالمنطقة العربية، وبما يتماشى مع الإجماع العربي.

وأكّد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، لمندوبي الدول الأعضاء في المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، خلال الإحاطة الرسمية، عن بُعد، أولويات دولة الإمارات بمجلس الأمن في الفترة 2022 - 2023، والتي يتقدمها استقرار المنطقة العربية، أنّ دولة الإمارات ستواصل البناء على الجهود الحثيثة التي قامت بها الدول العربية الشقيقة، التي سبق أن كانت عضواً في المجلس، وستسعى إلى كسر الجمود في بعض العمليات السياسية، وإسماع المجتمع الدولي صوتاً عربياً حازماً لا يتهاون في الدفاع عن قضاياه.

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الإمارات تؤكد أهمية تمثيل الصوت العربي خلال عضويتها في مجلس الأمن

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