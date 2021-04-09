هجوم معاكس للجيش اليمني في مأرب يكبد الميليشيا خسائر فادحة

المصدر: عدن - د.ب.أ

أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس الخميس، صد الحوثيين من عدة مواقع عسكرية في محافظة مأرب، شرقي البلاد، بعد هجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المسلحين.

وقال الجيش اليمني في بيان إن «قواته تمكنت مسنودة بالمقاومة الشعبية من صد ميليشيا الحوثي من عدة مواقع في جبهة الكسارة، غرب محافظة مأرب».

وأضاف أن «ذلك جاء إثر هجوم معاكس قامت به قوات الجيش، على مواقع الميليشيا الحوثية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الحوثي إلى جانب خسائر أخرى في العتاد».

ولفت إلى أن مدفعية الجيش اليمني دمرت ثلاث دوريات تابعة للميليشيا الحوثية وسقوط جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

كما استهدف طيران التحالف العربي بعدّة غارات تجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين، وفق البيان.

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