اختتام تمرين «الدفاع المتوهج» في البحرين

المصدر: المنامة ـ بنا

اختتمت مجريات التمرين المشترك الدفاع المتوهج أمس، والذي نفذته قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية.

وتم تنفيذ التمرين الذي استمر لعدة أيام على العديد من التدريبات المشتركة، والتي روعي فيها التنوع، ومسايرتها للمستجدات، كما تم استخدام مجموعة من التقنيات الحديثة أثناء تنفيذ مجريات مراحل التمرين المختلفة والتي اشتملت على الرماية بالذخيرة الحية وعدد من التطبيقات الميدانية العسكرية والعمليات البحرية والمناورات المختلفة، وعمليات البحث والإنقاذ بأحدث التقنيات المتطورة وفق خطط واستراتيجيات معاصرة وعسكرياً، علاوةً على إضفاء الواقعية والاحترافية في تطبيق جميع مراحل التمرين، بهدف رفع درجة الاستعداد والجاهزية القتالية وتفعيل برامج وخطط التدريب المشترك، وتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات، والتدريب على التخطيط العملياتي المشترك.

تقوية العلاقات

وترأس المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الاجتماع بين الجانب البحريني والأمريكي

وخلال اللقاء تم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وجرى بحث كافة السبل الكفيلة بتطويرها ومناقشة كل ما من شأنه تقوية هذه العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال الاجتماع بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الصديقة وما تتميز به من روابط تاريخية وثيقة ومستمرة، ولاسيما في الميادين العسكرية والدفاعية، مؤكداً أن العلاقات البحرينية الأمريكية مبنية منذ عقود طويلة قائمة على التعاون الوثيق حرصاً لتحقيق جميع الأهداف والمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

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