الإمارات ترسل طائرة مساعدات غذائية إلى غامبيا

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 67 طنا من المواد الغذائية المتنوعة إلى غامبيا، لتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى توفير الاحتياجات الغذائية الرئيسية لشريحة كبيرة من السكان، نتيجة الظروف التي فرضتها تداعيات جائحة كوفيد-19، وتأثيرها على كثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وقال سعادة سلطان علي الحربي سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى غامبيا إن دولة الإمارات تسعى دائما نحو الاستجابة الإنسانية ومساعدة كافة الدول الأفريقية في مثل هذه الظروف الحرجة، انطلاقاً من القيم الإنسانية الإماراتية النبيلة، وبدعم من قيادتها الرشيدة، وعبر تسخير كافة الإمكانيات في سبيل خدمة كافة الشعوب.

يذكر أن دولة الإمارات سبق وأن أرسلت طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غامبيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، في شهر مايو الماضي استفاد منها نحو 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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