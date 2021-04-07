«خليفة الإنسانية» تدخل البهجة على قلوب سكان سقطرى

المصدر: عدن - البيان

وزعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مساعدات مالية على الأسر في مدينة زايد 2 بزاحق جنوبي جزيرة سقطرى، ضمن حرص المؤسسة على تخفيف معاناة الأسر في المدينة وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والاحتياجات المرتبطة بمتطلبات الشهر الكريم.

وشملت المساعدات التي وزعتها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية الأسر الأشد حاجة والأرامل والمرضى بالأمراض المستعصية على مستوى الأرخبيل، وهي لفته إنسانية قوبلت بارتياح واسع لدى المستفيدين.

لفتة إنسانية

ويقول عبدالكريم أحمد هلال إن هذه اللفتة الإنسانية من مؤسسة خليفة تجاه أهالي مدينة زايد 2.. كان لها أثر إيجابي في نفوس السكان لأنها ستساعدهم على توفير متطلباتهم الرمضانية.

فيما عبر خالد عيسى سليم عن شكره وتقديره لدولة الإمارات ممثلة بمؤسسة خليفة على جهودها في تلمس أوضاع الأسر في مدينة زايد 2 كجزء من عطائها الخيري للجزيرة.. وأكد أن هذه المساعدات جزء من الأعمال التي تواصل مؤسسة خليفة الإنسانية تقديمها لسكان الجزيرة بشكل عام ولمدينة زايد 2 بشكل خاص لتحسين مستواهم المعيشي من خلال الخدمات الأساسية المقدمة لهم.

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