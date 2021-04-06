الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء الداخلية بدول «التعاون»

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وفد الوزارة إلى الاجتماع الحادي عشر لوكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

تم خلال الاجتماع، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون الخليجي الأمني المشترك، والاطلاع على عدد من التقارير والتوصيات المحالة إليهم من الأجهزة واللجان الأمنية المختصة، إلى جانب مناقشة الجهود الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتصدي لجائحة «كورونا»، واستعدادات دول المجلس للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، واتخذوا بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة للعرض على وزراء الداخلية، في اجتماعهم الدوري المقبل.

اجتماع سابق

وكان وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدوا اجتماعاً في أبريل العام الماضي، عبر تقنية الاتصال المرئي، تأكيداً على الحرص الدائم، واهتمام قادة دول مجلس التعاون على استمرار تعزيز منظومة العمل الأمني الخليجي، في مختلف الظروف، وتطوير مؤسساته القائمة، ودعم العمل الجاد لحماية أمن الخليج العربي واستقراره، والحفاظ على سلامة جميع قاطنيه من المواطنين والمقيمين.

وناقش المجتمعون عبر تقنية الاتصال المرئي، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الشرطية والأمنية بين دول المجلس، بما يخدم المصالح المشتركة.

وبحث ذلك الاجتماع عدداً من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة بمسيرة التعاون الأمني المشترك، وسبل تعزيز العمل بين دول المجلس في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الجريمة، وتعزيز أمن دول المنطقة والمحيط الإقليمي.

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