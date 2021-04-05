الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماعات لجان وجلسة البرلمان العربي بالقاهرة

المصدر: أبوظبي - البيان

يشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات لجان البرلمان العربي، وجلسته الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.

يضم الوفد أعضاء مجموعة الشعبة في البرلمان العربي كلاً من محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

ووفقاً لجدول أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي وعدداً من قضايا العمل العربي المشترك وموقف البرلمانات والمجالس العربية من مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية إلى جانب استعراض تقرير البرلمان حول التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها، وموقف البرلمان الأفريقي من مقترح إنشاء المنتدى البرلماني العربي الأفريقي.

فيما تعرض لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تنفيذ توصيات اللجنة لاجتماعها السابق، وبعض الموضوعات العامة خصوصاً ما يتعلق بتطورات تنفيذ الاتفاقيات والتشريعات الاقتصادية العربية والاتحاد الجمركي العربي.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع الاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية المعنية بإعداد ورشة عمل بشأن التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في الوطن العربي.

وتستعرض اللجنة كذلك عدداً من المذكرات التي تتعلق بجهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا، ومذكرة بشأن القانون الاسترشادي الخاص بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الدول العربية والمقدمة من العضو أحمد حمد بو شهاب إلى جانب بعض الموضوعات المالية على أن تدرس مقترحاً بإعداد تصور عن دور البرلمان العربي في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويناقش أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، مكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي وتنفيذ توصيات اللجنة لاجتماعها السابق وإعداد تقرير حول جهود الدول العربية في التعامل مع جائحة «كورونا»، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020.

وسيتم استعراض مستجدات العمل على إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بوضع تصور بخصوص تأثير وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة العربية وتقرير اللجنة الفرعية بموضوع التنمية المستدامة 2030، واعتماد مشاريع القوانين الاسترشادية العربية.

فيما يناقش أعضاء لجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان تعديل النظام الداخلي للبرلمان العربي، ومشروع قانون استرشادي لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وحماية حقوقها في العالم العربي، وإعداد رؤية برلمانية حول دعم وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والإطار العام لمشروع تقرير البرلمان العربي بشأن جهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها.

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