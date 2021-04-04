الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن وتأييدها لقرارات الملك

المصدر: وام

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة و وقوفها و تأييدها و مساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة و ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لحفظ أمن و استقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

و قالت وزارة شؤون الرئاسة في بيان أصدرته اليوم إنه انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين و قيادتيهما من روابط وثيقة و علاقات تاريخية تؤكد دولة الإمارات أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من أمنها .. كما تؤكد دعمها ومساندتها الكاملة و المطلقة للقرارات والإجراءات كافة التي يتخذها جلالة ملك الأردن و صاحب السمو الملكي ولي عهد الأردن من أجل حماية أمن و استقرار الأردن و صون مكتسباته.

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