باليستي حوثي على حي سكني في مأرب

المصدر: (عدن - البيان)

استهدفت ميليشيا الحوثي، حياً سكنياً في مدينة مأرب بصاروخ باليستي، امتدت شظاياه إلى حديقة أطفال، فأصاب خمسة منهم، فيما استمرت الميليشيا في إطلاق القذائف على مخيمات النازحين في مديريتي صرواح ومدغل. ووفق مصادر محلية في مأرب لـ «البيان»، فإنّ ميليشيا الحوثي أطلقت مساء السبت، صاروخاً بالستياً سقط بالقرب من حي الروضة السكني وسط مدينة مأرب، وأنّ شظاياه وصلت إلى حديقة أطفال، ما تسبب في إصابة خمسة منهم بإصابات مختلفة، البعض منهم إصاباتهم خطيرة، وأنّ الحصيلة أولية، وقابلة للزيادة.

ويعتبر القصف الحوثي على المدينة، الثالث خلال أسبوع، حيث قتل مدني وأصيب أربعة آخرون، جراء سقوط صاروخ أطلقته الميليشيا على أحياء مدينة مأرب. كما واصلت ميليشيا الحوثي قصف مخيم الميل للنازحين بعدة قذائف مدفعية، وتواصل تهديد النازحين باجتياح مخيماتهم، وحرضت عليهم، بزعم أنّهم يؤوون عناصر إرهابية داخل تلك المخيمات.

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