السعودية: السلام مع إسرائيل يحقق فوائد هائلة للمنطقة

المصدر: الرياض ـ وكالات

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن تحقيق السلام مع إسرائيل من شأنه أن يحقق فوائد هائلة للمنطقة. وقال في تصريحات أدلى بها لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن «تطبيع وضع إسرائيل داخل المنطقة سيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل، وسيكون مفيداً للغاية، اقتصادياً واجتماعياً، ومن منظور أمني».

وجاء تصريح وزير الخارجية السعودي في معرض رده على سؤال عما إذا كانت هناك صفقة تطبيع وشيكة بين المملكة وإسرائيل.

وأوضح أن هناك صفقة تطبيع مطروحة على الطاولة منذ عام 2002 وهي مبادرة السلام العربية، «وحتى قبل ذلك، كانت لدينا المبادرة الأولى التي قدمتها المملكة سنة 1982، والتي طرحت آفاق التطبيع الكامل والتام مع إسرائيل مقابل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية».

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السعودية: السلام مع إسرائيل يحقق فوائد هائلة

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