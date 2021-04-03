الوطني للأرصاد: هزة بقوة 2.7 درجة ريختر في بحر عمان
قال المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه في تويتر إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" رصدت هزة بقوة 2.7 درجة – ريختر في بحر عمان الساعة 00:55، الموافق 03/04/2021 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 2.7 درجة – ريختر في بحر عمان الساعة 00:55، الموافق 03/04/2021 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) April 2, 2021