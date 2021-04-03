المصدر: البيان الإلكتروني

قال المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه في تويتر إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" رصدت هزة بقوة 2.7 درجة – ريختر في بحر عمان الساعة 00:55، الموافق 03/04/2021 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 2.7 درجة – ريختر في بحر عمان الساعة 00:55، الموافق 03/04/2021 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات — المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) April 2, 2021

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