الوطني للأرصاد: هزة بقوة 2.7 درجة ريختر في بحر عمان

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

قال المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه في تويتر إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" رصدت هزة بقوة 2.7 درجة – ريختر في بحر عمان الساعة 00:55، الموافق 03/04/2021 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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