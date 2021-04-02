اعتقال مسلح داخل المسجد الحرام

المصدر: مكة المكرمة - وكالات

اعتقلت قوات الأمن السعودي، أمس، مسلحاً ردد عبارات إرهابية داخل الدور الأول من المسجد الحرام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة قوله إن قوة أمن الحرم المكي، رصدت شخصاً يحمل سلاحاً أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء الماضي. وأكدت شرطة مكة المكرمة أن عملية الاعتقال تمت في الدور الأول من المسجد الحرام، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. ولم يتعرض أيٌ من زوار المسجد الحرام لأي أذى من قبل المسلح.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز