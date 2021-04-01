الإمارات تشيد بكفاءة مصر في إعادة الحركة إلى «السويس»

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

ثمنت الإمارات جهود مصر الشقيقة في التعامل مع الحادث العرضي، في قناة السويس جراء جنوح إحدى السفن، ونجاحها في تعويمها، وإعادة الحركة في القناة إلى مسارها الطبيعي بكفاءة عالية، ومهنية ملحوظة، وفي وقت قصير، وعبرت عن ثقتها باقتدار وكفاءة الإدارة المصرية لهذا الشريان المائي الحيوي لخطوط الملاحة الدولية، والتجارة الدولية.

كما أكدت الدولة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اهتمامها البالغ، وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البنّاء، والمفاوضات المثمرة، لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية، للوصول إلى حل يقبله الجميع، ويؤمن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي.‎

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