الإمارات تؤكد أهمية استمرار الدعم الدولي لسلام أفغانستان

المصدر: (أبوظبي ــ وام )

أكدت الإمارات على أهمية المشاركة المستمرة للمجتمع الدولي، في معالجة الأوضاع المتأزمة في أفغانستان، لتقديم الدعم اللازم لإنجاح عملية السلام الأفغانية، ولتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، مشددة على أن تحقيق السلام والأمن في جمهورية أفغانستان، هو أمر أساسي لاستقرار وازدهار المنطقة والعالم، ويمثل أولوية أساسية لسياسة دولة الإمارات.

جاء ذلك، في كلمة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، لدى ترؤسه وفد الإمارات المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمؤتمر قلب آسيا «عملية إسطنبول»، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، ويهدف إلى دعم الاستقرار وعملية السلام والتنمية الاقتصادية في أفغانستان.

وأكد معاليه أن التسوية السياسية والتفاوض بين جميع شرائح المجتمع، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في أفغانستان.

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