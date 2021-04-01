الدولة تؤكد التزام التعاون مع أفريقيا خلال عضويتها بمجلس الأمن

المصدر: (أبوظبي ــ وام )

اجتمعت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مع المندوبين الدائمين للدول الأفريقية لدى الأمم المتحدة لتقديم لمحة عامة عن أهداف عضوية الإمارات في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023 حيث شكل الاجتماع عنصراً بالغ الأهمية في مجال تعزيز التعاون بين الإمارات والدول الأفريقية على نطاق أوسع.

‎وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بالتعاون مع الدول الأفريقية خلال مداولات مجلس الأمن، باعتبار أن القضايا الأفريقية تشكل غالبية جدول أعمال المجلس. ‎كما قدمت معاليها عرضاً عن الركائز الأربع لحملة دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن، والتي تشمل السعي لضمان السلام، والتحفيز على الابتكار، وتعزيز الشمولية، وبناء القدرة على الصمود، واستشهدت بطرق ملموسة للتعاون مع الدول الأفريقية في هذه المجالات.

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