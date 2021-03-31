ترحيب أمريكي بتعيين البحرين أول سفير في إسرائيل

المصدر: واشنطن - وكالات

رحبت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بتشكيل البحرين بعثتها الدبلوماسية، وتعيينها أول سفير في إسرائيل.

يأتي ذلك غداة ترحيب أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالخطوة، واصفاً إياها بأنها «تعزز السلام».

وقال جندلمان في تغريدة على «تويتر»: «تعيين السفير الجديد للبحرين يشكل خطوة مهمة في دفع العلاقات بين البلدين قدماً في جميع المجالات». وأضاف إن «العلاقات الإسرائيلية البحرينية تتقدم وتتعزز وتخدم الشعبين».

وأمس الثلاثاء، أعلنت البحرين تعيين خالد يوسف الجلاهمة رئيساً للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى إسرائيل.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن القرار جاء تنفيذاً لقرار الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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