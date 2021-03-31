خسائر فادحة لميليشيا الحوثي في معركة مأرب

المصدر: (عدن - البيان)

تكبّدت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة بسقوط عشرات القتلى في صفوفها خلال المعارك غربي مأرب، التي استمرت 30 ساعة.

ووفق مصادر عسكرية في مأرب، فقد خاضت القوات الحكومية معركة شرسة مع ميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة، استمرت نحو ثلاثين ساعة، بعد محاولة الميليشيا تنفيذ هجوم باتجاه مواقع عسكرية، إذ تصدت لهم القوات بإسناد من مقاتلات التحالف، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الميليشيا قبل أن يضطر من تبقى من عناصرها إلى التراجع والفرار.

ووفق المصادر، تمكّنت القوات الحكومية والمقاومة من استعادة ثلاث عربات مدرعة وخمسة أطقم قتالية، وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر والأسلحة المتنوعة، مشيرة إلى أنّ مدفعية الجيش أعطبت ستة أطقم قتالية أخرى وثلاث مدرعات تابعة للميليشيا الإرهابية، كما كبّدت الميليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد.

بدورها، نفذت مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات استهدفت تعزيزات للميليشيا التي كانت قادمة إلى جبهة الكسارة، إذ نفذت أكثر من 11 غارة جوية مركزة على مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي.

وتمكنت قوات الحكومة والمقاومة في محافظة تعز، من السيطرة على أحد أهم خطوط إمداد ميليشيا الحوثي في جبهتي قهبان وحمير غرب المحافظة، حيث التحمت القوات في الجبهتين معاً، وتمكنت من السيطرة على خط إمداد الحوثيين بقرية النشيفة بجبهة مقبنة.

كما تمكنت القوات الحكومية، من صد هجومين للميليشيا في الجبهة ذاتها، بعد معارك أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من مقاتلي الحوثي، وفق مصادر عسكرية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز