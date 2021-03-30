البحرين تعيّن خالد الجلاهمة سفيراً لها لدى إسرائيل

المصدر: المنامة - البيان، وكالات

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً بإنشاء بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، وتعيين خالد يوسف الجلاهمة رئيساً للبعثة.



وجاءت المادة الأولى من المرسوم الذي بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا): «تنشأ بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل». ونصت المادة الثانية على أنه «على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية».



كما أصدر العاهل البحريني مرسوماً آخر بتعيين رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل



ونصت المادة الأولى على أنه: «يُعين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل». وبحسب المادة الثانية من المرسوم «على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية».



في السياق، نقل مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي اشيكنازي، عنه القول، إن تعيين البحرين لخالد يوسف الجلاهمة، سفيراً لها لدى إسرائيل، «خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز العلاقات بين البلدين». وقال إنه بحث أيضاً مع نظيره في البحرين فتح سفارة للمملكة في إسرائيل.



وأشار إلى أن الجلاهمة كان يشغل منصباً رفيعاً في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وكان نائب سفير بلاده لدى الولايات المتحدة، خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013.

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