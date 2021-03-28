"التعاون الخليجي" يعرب عن حرصه على تعزيز العلاقات مع روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقات التعاون بينها وبين جمهورية روسيا الاتحادية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الأمين العام لمجلس التعاون، اليوم "الأحد" بمقر الأمانة العامة بالرياض، السيد سيرجي كوزلوف، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة العربية السعودية.

وتم خلال الاستقبال مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك لاسيما في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تم تبحث أولويات التعاون بين الجانبين وما يعززها لتحقيق الآمن و الاستقرار والتنمية المستدامة وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في عام 2011 لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات.

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