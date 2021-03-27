السعودية والسودان يختتمان التمرين البحري «الفلك 4»

المصدر: الرياض - د.ب.أ

اختتمت في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي السعودي، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «الفلك 4»، الذي جمع القوات البحرية السعودية بنظيرتها السودانية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، عن قائد الأسطول الغربي قائد التمرين، اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري قوله، إنّ مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «الفلك 4» بين القوات البحرية السعودية والقوات البحرية السودانية حققت الأهداف المنشودة.

وأكّد اللواء العسيري، أن سلسلة تمارين «الفلك» بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية السودانية، هدفت لرفع مستوى الأداء ومفهوم العمل المشترك، ما ينعكس على ضمان حركة الملاحة في الممرات الدولية في البحر الأحمر. يذكر أنّ مناورات التمرين البحري السعودي السوداني الثنائي المختلط «الفلك 4» انطلقت يوم الأحد الماضي، في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

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