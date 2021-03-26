مصر تدين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالسعودية

المصدر: وام

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها واستهجانها لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها أمس عبر عدد من الطائرات المفخخة، فضلا عن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان بمقذوف.

واستنكر بيان اصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم مجددا مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية الجبانة صوب أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة بها، بالرغم من الجهود السعودية الصادقة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل في اليمن.

وجدد البيان تضامن مصر ووقوفها، حكومة وشعبا، مع السعودية في مواجهة هذه الأعمال الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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