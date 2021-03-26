عُمان تقر إجراءات جديدة لمواجهة «كورونا»

المصدر: (مسقط - وام)

قررت سلطنة عمان الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات اعتباراً من بعد غدٍ الأحد حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل المقبل وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء في بيان أصدرته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد بعد اجتماع عقدته برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي لبحث تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنّب انتشارها.

وقال البيان إن اللجنة اطلعت على تقارير الترصد الوبائي حول وضع الجائحة في السلطنة التي أظهرت ارتفاعاً متصاعداً تزداد خطورته يوماً بعد يوم لحالات الإصابة وعدد المرقدين في المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات، مشيرة إلى توقعات المختصين بأن الفترة من أول أبريل وحتى 31 مايو المقبلين ستكون صعبة وحرجة للغاية في وضع الجائحة في السلطنة.

وأكدت اللجنة أنه لتجنب الأسوأ فإنها ستتخذ سلسلة من الإجراءات الأشد والأشمل قد تصل إلى الإغلاق التام ومنع الحركة كلياً خلال الفترة المذكورة. كما قررت اللجنة تمديد العمل بقرار استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعليم عن بعد لينتهي يوم الخميس المقبل ويستثني من ذلك طلبة الصف الـ12 الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج.

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