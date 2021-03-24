ملك البحرين يعزي قيادة الإمارات بوفاة حمدان بن راشد

المصدر: البيان الإلكتروني

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله"، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رحمه الله، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

وبعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة أخيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رحمه الله، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث ملك البحرين، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رحمه الله، ضارعاً إلى الباري جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

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