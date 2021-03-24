أمير الكويت يعزي القيادة الرشيدة بوفاة حمدان بن راشد

المصدر: البيان الإلكتروني

بعث الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، برقيات تعازي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، مبتهلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء. وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

كما بعث الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، برقيات تعاز مماثلة.

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